روزانه 175 کامیون حامل مواد سوختی از مرز مهران به عراق تردد می کند

محمد کهزادیان در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: مرز بین الملی مهران یکی از مرزهای پرتردد کشور است و روزانه بیش از 400 کامیون از این مرز وارد کشور عراق می شود که بیش از 175 از این کامیونها حامل مواد سوختی است.

وی افزود: این مواد سوختی شامل گازوئیل، گاز مایع، نفت سفید و بنزین معولی است که از طریق کامیونهای حامل مواد سوختی به کشور عراق تردد می کنند.

این مسئول با اشاره به اینکه در سه ماهه نخست سال جاری بیش از پنج هزار و 239 کامیون حامل سوخت از مرز مهران به کشور عراق تردد داشته است، خاطرنشان کرد: مهمترین عامل در تردد از این مرز امنیت مطلوب این مرز است.

کهزادیان درباره تردد زوار در این مرز بیان داشت: در سه ماهه نخست سال جاری بیش از 407 هزار و 204 نفر از این مرز تردد داشته اند که از این تعداد بیش 296 هزار و 532 نفر ایرانی و 111هزار و 672 نفر عراقی بوده است.

این مسئول خواستار تردد زوار در قالب کاروانهای حج و زیارت و به صورت قانونی شد.