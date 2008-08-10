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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۰۳

انتخاب محل بیش از 2 هزار داوطلب مجاز در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

انتخاب محل بیش از 2 هزار داوطلب مجاز در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی

مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: 2 هزار و 604 نفر داوطلب واجد شرایط نسبت به انتخاب محل تحصیل در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی 88 - 87 به صورت اینترنتی اقدام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان مجاز آزمون کارشناسی ارشد پزشکی وزارت بهداشت از 12 تا 19 مرداد ماه جاری فرصت داشتند تا به صورت اینترنتی نسبت به انتخاب محل رشته های گروه پزشکی سال تحصیلی 88 - 87 اقدام کنند.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی که در روز 30 خرداد با رقابت 41 هزار داوطلب در 31 دانشگاه علوم پزشکی کشور برگزار شده است. پذیرش در کلیه رشته ها به جز طب سنتی به صورت یک مرحله ای است.

در این دوره از آزمون 11 هزار و 372 نفر مرد و 29 هزار و 720 نفر زن در 45 رشته مقطع کارشناسی ارشد گروه پزشکی شرکت کردند.

به گزارش مهر، نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی 10 شهریورماه سال جاری اعلام می شود.

کد مطلب 730323

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