به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صبا اعلام کرد این انیمیشن در 13 قسمت پنج دقیقه‌ای تولید می‌شود و چهارمین تجربه محسن نظرپور در سبک کات اوت است. وی درباره این سبک گفت: سرعت بالای ساخت این تکنیک برخلاف تصور بسیاری که آن را شیوه تولیدی سهل می‌پندارند، سختی‌های خودش را دارد که کمتر از انیمیشن دوبعدی نیست.

در خلاصه داستان "فیل کوچولو" آمده است: فیل کوچولو با دوستان خود خرسی، سنجاب، موشی، قناری و ... در جنگل سرسبز و شاداب زندگی می‌کند و همواره با ماجراهایی تازه رو به رو می‌شود. فیل کوچولو در هر داستان به کمک دوستانش اتفاق‌هایی تازه را تجربه می‌کند و چیزهای جدید یاد می‌گیرد.

عوامل تولید این پروژه عبارتند از دستیار کارگردان: حدیث دندانفرد، نویسنده: اکرم رفیعی، انیماتور و طراح شخصیت: مهناز یزدانی، زمینه و رنگامیزی رایانه‌ای: پریسا ضیعی، امور رایانه: محسن نظرپور، کیانوش کوجانی، محمد کاظمی، حدیث دندانفرد.