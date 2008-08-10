366 طرح صنعتی و کشاورزی گلستان برای دریافت تسهیلات معرفی شدند

نقی اسدی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرحها برای دریافت چهارهزار و 562 میلیارد ریال تسهیلات از سوی این سازمان به بانکهای عامل معرفی شدند.

وی اظهار داشت: با تکمیل این طرحها برای 9 هزار و 385 نفر فرصت شغلی ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: از مجموع طرحهای معرفی شده برای دریافت تسهیلات 60 طرح مربوط به بخش کشاورزی است.

به گفته اسدی از مجموع طرحهای بخش کشاورزی پرداخت تسهیلات به 39 طرح به مبلغ 413 میلیارد و 330 میلیون ریال درکمیته منتخب بانکها مصوب شد که در صورت اجرایی شدن آن برای یکهزار و231 نفر شغل ایجاد می شود.

سرپرست معاونت برنامه ریزی، توسعه فناوری سازمان صنایع و معادن گلستان ادامه داد: این طرحها کشاورزی در زمینه تولید انواع فرآورده های لبنی، خوراک دام و طیور، آبزیان، آبمیوه، اداوات کشاورزی و غیره است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به پتانسلهای گلستان در بخش کشاورزی باید صنایع مرتبط با این بخش تقویت شود تا علاوه بر صنعتی شدن کشاورزی، بهره وری و ارزش افزوده مناسبی ازامکانات موجود حاصل شود.

وی یادآور شد: در صورت تامین اعتبار و پرداخت به موقع تسهیلات به صنعتگران تحول شگرفی در بخش صنعت و معدن استان ایجاد می شود.

بیش از 800 واحد صنعتی و معدنی در استان گلستان فعالیت دارد.