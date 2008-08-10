وصول مطالبات معوق بانکها باعث رونق و گردشگری اقتصادی در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای عالی بانکهای مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی وصول مطالبات معوق بانکهای استان در ساری با اشاره به اینکه گردش مالی مراکز اقتصادی به خصوص بانکها تنها با بازپرداخت اقساط به صورت منظم و صحیح اجرا می شود، گفت: در تمامی بانکهای دولتی مازندران کمیته وصول مطالبات معوق و وامهای سررسید گذشته تشکیل شده است.

وی خاطر نشان کرد: با این اقدام با بازگشت سرمایه به بانکها در ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، بازرگانی، خدماتی، کشاورزی و صنعتی خللی ایجاد نمی کنند و سبب رونق فعالیتهای واحدهای کارآفرین می شود.

کریمی همچنین از تشکیل بانک اطلاعات مطالبات معوق ارزی و ریالی بانکهای استان خبر داد و تصریح کرد: ایجاد افزایش بیش از حد متعارف حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته اکثر بانکها بروز مشکلات در وصول مطالبات به خاطر گذشت زمان، تضییع حق مردم، استفاده غیر اصولی از منابع پولی توسط اشخاص فرصت طلب و ممانعت از ورود این منابع به عرصه های سالم اقتصادی از جمله زیانهای عدم وصول مطالبات معوق است.

وی یادآور شد: مقرر شد بانکها با همکاری دستگاه قضایی با تشکیل یک شعبه ویژه و حمایت نیروی انتظامی در وصول مطالبات معوق خود اهتمام جدی تری داشته باشند.

کریمی بر همکاری تمامی دستگاه های دولتی، رمانداران و بخشداران در وصول مطالبات معوق بانکها در مازندران تاکید کرد.



وی گفت: افزایش توانایی پاسخگویی در ارائه خدمات پولی و تسهیلات به دیگر اقشار جامعه، امکان برنامه ریزی دقیق و موثر منابع اعتباری بانکها، افزایش توان جذب منابع جدید از جمله امتیازاتی است که با بازپرداخت مطالبات معوق به بانکها نصیب مردم خواهد شد.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه بانکها واسطه مالی بین نقدینگی جامعه و متقاضیان تسهیلات بوده و نقش بسیار حساس و مهمی در نظام اقتصادی ایفا کردند، تصریح کرد: چنانچه تمهیدات لازم در زمینه وصول مطالبات معوق و سررسید گذشته تسهیلات انجام شود بخش قابل توجهی از کمبود منابع مالی و اعتباری بانکهای استان برطرف خواهد شد.

کریمی پرداخت مطالبات را تنها راه حل بدهکاران بانکی دانست و گفت: کسانی که با دریافت وام به جای ایجاد اشتغال در جامعه با تزریق منابع پولی بانکها به سمت خرید املاک و تجارت های دیگر روی آورده اند، قبل از اینکه اسیر اجماع مدیران در وصول مطالبات شوند با مراجعه به بانکهای مربوطه نسبت به تسویه حساب بدهی معوق خود اقدام تا با وصول این مطالبات در بخشهای دیگر استان سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال رونق داشته باشد.