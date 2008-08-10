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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۱۳

رئیس جدید شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سید محمد طباطبایی دوباره رئیس جدید شورای اسلامی شهر مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در جلسه ظهر امروز شورای اسلامی شهر مشهد که اولین جلسه بعد از درگذشت سید علی اکبر رزمی، رئیس سابق شورای شهر مشهد بود، برای ریاست شورا رای‌ گیری شد.

دکتر سید محمد طباطبایی در سال اول دوره سوم شورای اسلامی شهر مشهد سمت ریاست را بر عهده داشت.

وی که در سال دوم آن را به علی اکبر رزمی واگذار کرد، امروز با رای گیری اعضای شورا دوباره رئیس شورای کلانشهر مشهد شد.

به این منظور سید محمد طباطبایی به عنوان تنها کاندیدا مطرح و با رای تمام 11عضو شورا به عنوان رئیس جدید شورای شهر مشهد انتخاب شد.

کد مطلب 730339

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