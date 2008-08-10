آغاز کد گذاری ملی اصناف

به گزارش خبرنگار مهر ، سید مسعود میرکاظمی امروز دردومین همایش ایران کد در تهران با اشاره به تحولات صورت گرفته در کسب وکار جهان، گفت: تنوع کالاها به صورت تصاعدی روز به افزایش بوده و در مقابل چرخه عمر کوتاه برای محصولات متصور است، این درحالی است که درخواستهای مشتری به سرعت باید اجابت شده و در نهایت خواست وی پیاده سازی شود.

وزیر بازرگانی افزود: این اتفاقات در اقتصاد و تجارت دنیا در حال شکل گیری است به نحوی که طبق آمارها در سال 2006 ، 25 درصد تجارت الکترونیکی بوده و رشد 35 درصدی را داشته است.

وی تصریح کرد: این امر نشانگر این است که در آینده نه چندان دور ایران نیز ناگزیر است افزایش نوع تعاملات خود با منطقه و حرکت پرسرعت به سمت برقراری ارتباط با بازار است.

به گفته میرکاظمی گردش دارایی ها پایین در یک بنگاه اقتصادی حاکی از عدم تحرک و گردش برخی کالاها در سازمان های اقتصادی است که نشانگر رسوب کالا و خواب سرمایه بالای در بنگاههای اقتصادی است. که این خود هزینه هایی را به همراه دارد.

وزیر بازرگانی اظهار داشت: یکی از تکالیف وزارت بازرگانی مدیریت اقتصاد در سطح ملی و بنگاههای اقتصادی با روشهای متداول جهانی است که باید تلاش شود با اصلاح روشها بهدنبال ایجاد یک نظام بهبود مستمر باشیم . که البته این امر نیازمند سرعت در تبادل اطلاعات است.

وی جریان اطلاعات را به مثابه جریان خون در اقتصاد کشور است به نحوی که اطلاعات و تبادل پرسرعت آن می تواند به ارائه خدمات موثر منجر شود.

میرکاظمی ادامه داد: هم اکنون طبقه بندی تمامی کالاها تا 6 سطح انجام شده که بر مبنای آن به راحتی می توان کالاها را طبقه بندی و شماره گذاری کرد.

به گفته وزیر بازرگانی راه اندازی سیستم ایران کد شروع تحول جدی درنظام تامین و توزیع است که مزیت های از جمله گردش کالاها آزاد سازی فضای انبارها ودرنهایت ارتقا رشد اقتصادی را به همراه دارد.

وی تصریح کرد: قطعا ایران اگر بخواهد قدرت برتر منطقه به لحاظ اقتصادی باشد باید با روش های علمی و بهبود یافته جای روش های سنتی و پرهزینه را پر کند.

میرکاظمی با اشاره به تهیه پروژه های متنوعی در وزارت بازرگانی در کنار سیستم طبقه بندی و شماره گذاری کالا، خاطرنشان کرد: ایران کد یک زیر ساخت بزرگ ملی است که در تمامی نظام های طبقه بندی جهانی معین شده و برترین ها در آن به چشم می خورد ، این در حالی است که ارتباط با سایر شبکه های موجود در وزارت بازرگانی از جمله اهداف این سامانه است.

به گفته وزیر بازرگانی یکی از طرح های تحول اقتصادی ، اصلاح و تحول در نظام توزیع است که تعداد زیادی کارگروه بر همین اساس در وزارت بازرگانی تشکیل شده است.

وی شناخت اصناف و کد گذاری ملی آنها را یکی از پروژه های مهم وزارت بازرگانی دانست و خاطرنشان کرد: هم اکنون 2 میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که شماره گذاری ملی برای آنها انجام نشده است.

میرکاظمی تاکید کرد: یکی از ضرورتهای مهم توزیع کالا به شیوه مناسب ، بهره گیری از روش های تجارت الکترونیک است به نحوی که در این بستر اعتماد و مشارکت بتوان مشتری را به کالای مورد نیاز رساند.