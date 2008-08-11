  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۹:۳۹

ساخت پانکراس مصنوعی برای سنجش خودکار میزان انسولین

محققان آمریکایی موفق به تولید دستگاهی شدند که به صورت خودکار میزان انسولین را بدون دخالت بیمار سنجیده و مقدار مورد نیاز آن را به بدن منتقل می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دستگاه که در مرحله آزمایش به سر می برد میزان قند خون بیماران را به صورت خودکار آزموده و انسولین مورد نیاز را وارد بدن می کند.

دستگاه جدید که پانکراس مصنوعی خوانده می شود دارای سنسوری است که به شکم بیمار وصل می شود و به صورت مداوم در حال تست قند خون بیمار است. این سنسور اطلاعات خود را به یک برنامه پیچیده کامپیوتری فرستاده که این برنامه نیز در نهایت تعیین کننده میزان انسولین مورد نیاز بدن بیمار بوده و انسولین نیز به صورت خودکار به بدن بیمار وارد می شود.

بر اساس گزارش CBS، بیماران دیابتی درحال حاضر برای ثابت نگه داشتن میزان قند خون خود متحمل زحمات زیادی می شوند که در صورت تصویب نهایی این دستگاه، استرس زیادی از دوش آنها بر داشته خواهد شد.

