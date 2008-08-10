روند آبرسانی سیار به روستاهای خراسان جنوبی کاهش می ‌یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین القوری ‌مقدم، ظهر امروز در جمع خبرنگاران از حمل آب به وسیله تانکر سیار به 487 روستا در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: با توجه به خشکسالی ‌های حاکم بر منطقه، بسیاری از منابع آبی روستاهای استان با کمبود آب مواجه شده ‌اند که به وسیله 31 تانکر سیار آب شرب این روستاها تامین می شود.

معاون بهره ‌برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی بیان داشت: جمعیت تحت پوشش شبکه آبرسانی سیار استان بالغ بر 21 هزار و 150 خانوار، 88 هزار نفر و 487 آبادی است.

به گفته وی در حال حاضر شهرستان‌های درمیان با 898 سرویس در ماه، بیرجند با 857 سرویس و قاین با 888 سرویس بیشترین حجم آب انتقالی را به خود اختصاص داده ‌اند.

القوری ‌مقدم خاطرنشان کرد: در تیر ماه جاری بالغ بر یک هزار و 879 سرویس با حجم 41 هزار و 250 متر‌مکعب برای روستاهای نیازمند آب حمل شده است که این روند با توجه به گرمای فصل تابستان نسبت به خرداد ماه 371 سرویس افزایش داشته است.