بسکتبالیست های جوان وارد چهلمین اردوی آماده سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم بسکتبال جوانان که از حدود سه سال پیش با نام تیم جوانان 2008 تمرینات خود را آغاز کرده است، پس از کسب عنوان قهرمانی مرحله دوم مسابقات غرب آسیا (9 تا 14 مردادماه - یمن) از امروز وارد چهلمین اردوی آماده سازی خود شد.

محمدرضا فلاحت، عماد سلمانی، رامین هنرمند، مهدی شیرجنگ، پوریا کاظمی، رامتین زارع شیرازی، محمد حسن زاده، سورن دیربوغوسیان، فربد فرمان، امیر سامانی و محمد جمشیدی 12 بازیکنی هستند که در رقابت های یمن شرکت کردند. این بازیکنان همراه با محمود پناهی، داود صابونی و سیروس عبدی پور دعوت شدگان به دور جدید تمرینات تیم بسکتبال جوانان هستند که تا 26 مردادماه در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی ادامه خواهد داشت.

محمدرضا نوری (مربی)، علی اثنی عشران (کمک مربی)، امیر حاج قاسم (بدنساز)، شاهد عریانی (فیزیوتراپ) و حمید گرامیان (سرپرست) درکنار رایچویچ نبوشا (سرمربی) کادر فنی تیم بسکتبال جوانان را تشکیل می دهند.

اردونشینان تیم بسکتبال جوانان پس از 2 روز استراحت از 29 مردادماه دور جدید تمرینات خود را آغاز می کنند.

پیکارهای بسکتبال قهرمانی جوانان آسیا 7 تا 15 شهریورماه در تهران برگزار می شود.