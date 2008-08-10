از نظر مجلس کردان وزیر کشور است/ بحث استیضاح مطرح نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شهاب الدین صدر درباره مدرک تحصیلی وزیر کشور و اینکه رای مجلس به این وزیر تا چه میزان درست خواهد بود، اظهار داشت : هر کاری برای بررسی صلاحیت وزیران باید در چارچوب آیین نامه باشد که کردان بر اساس آن رای اعتماد گرفته است.

صدر گفت : بررسی صلاحیت دوباره وزیر کشور باید از راهکارهای قانونی باشد.

وی در پاسخ به این سئوال که راهکارهای قانونی چیست ، تصریح کرد : یا خود رئیس جمهور وزیر را کنار بگذارد یا خود وزیر استعفا دهد و یا مجلس استیضاح کند.

صدر در پاسخ به این سئوال که شما کدام راهکار را به مجلس پیشنهاد می کنید، تاکید کرد: ایشان تازه وزیر شده اند و از مجلس رای اعتماد گرفته اند.

وی گفت : از نظر مجلس کردان وزیر کشور است و اکثریت به او رای اعتماد داده و هیچ بحثی در مورد استیضاح وی در مجلس مطرح نیست.