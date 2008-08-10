به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، بعد از ظهر امروز با حضور استاندار کردستان وجمعی از مدیران کل ادارات و سازمانهای دولتی استان کردستان "جعفر حبیب زاده بوکانی" به عنوان فرماندار جدید شهرستان کامیاران معرفی شد.

در این مراسم فرماندار جدید کامیاران در سخنانی اظهار داشت: خدمت کردن در نظام اسلامی یک نعمت بزرگ الهی است که باید از این فرصت برای خدمت صادقانه به مردم متعهد و خوب کشور استفاده کرد.

جعفر حبیب زاده بوکانی عنوان کرد: خدمت کردن به مردم استان کردستان دارای جایگاه خاص و ویژه ای است که امیدوارم در سایه تعامل و همکاری تمامی دستگاه های دولتی استان در راستای انجام وظیفه در این سمت موفق باشیم.

وی خاطرنشان کرد: بعد از استقرار دولت نهم اقدامات و برنامه های بسیار خوبی در زمینه های مختلف عمرانی و اقتصادی در استان کردستان و شهرستان کامیاران آغاز شده که سعی خواهیم کرد با تلاش بیشتر و پیگیری مستمر نسبت به بهره برداری و به نتیجه رساندن این برنامه ها کوشش کنیم.

فرماندار شهرستان کامیاران بیان داشت: پیگری جدی مصوبات دور اول سفر استانی هیئت دولت و استفاده بهینه از استعدادها و پتانسیلهای شهرستان کامیاران برای خدمت بیشتر به مردم در راس امور قرار خواهد گرفت.

در این جلسه امام جمعه اهل سنت شهرستان کامیاران، امام جمعه اهل تشیع این شهرستان و استاندار کردستان نیز هر کدام در سخنانی جداگانه بر خدمت بیشتر و بهتر به مردم شهرستان و تلاش در جهت حل مشکلات و کمبودهای این شهرستان تاکید کردند.

جعفر حبیب زاده بوکانی قبل از این فرماندار شهرستان بانه بود که بعد از استعفای محمود الله مرادی به عنوان فرماندار جدید کامیاران آغاز به کار کرد.

اما نکته قابل توجه در این مراسم عدم حضور فرماندار سابق شهرستان کامیاران بود که گفته می شود وی به دلیل عدم همراهی با برنامه های دولت نهم در استان از سمت خود کنار گذاشته شده است.