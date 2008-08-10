میزان مرگ و میر در شهر کرمان 37 درصد کاهش یافته است

حسین محمدی فر درگفتگو با مهر اظهار داشت: مهمترین عامل مرگ و میر در شهر کرمان بیماریهای داخلی است که باید از سوی مسئولین بهداشتی استان با برنامه ریزی مناسب پیگیری شود.

وی تصریح کرد: بیماریهای قلبی نیز پس دومین عامل مرگ و میر افراد را موجب می شود و سن اکثر فوت شدگان بالای 60 سال بوده است.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا کرمان گفت: در ماه گذشته 186 نفر در کرمان فوت کرده اند که عامل مرگ 34 درصد از آنان بیماریهای داخلی بوده است.

وی گفت: 52 درصد فوت شدگان مربوط به مردان، 40 درصد مربوط به زنان و هشت درصد مربوط به کودکان بوده است.

