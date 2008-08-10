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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۵

نمایشگاه کتاب در ایلام گشایش یافت

ایلام - خبرگزاری مهر: نمایشگاه سراسری کتاب در شهر ایلام گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ظهر امروز نمایشگاه کتاب در محل پارک تفریحی چغاسبز شهر ایلام گشایش یافت.

به گفته مسئولان این نمایشگاه در این نمایشگاه 25 هزار عنوان کتاب در شته های مختلف مذهبی، سیاسی، علمی، ورزشی، فرهنگی و ... از استانهای ایلام، قم، کردستان در معرض دید عموم قرار گرفته است.

در این نمایشگاه که به مدت دو روز در شهر ایلام پیگیری می شود، علاقمندان می توانند از تخفیف 20 درصدی خرید کتاب بهره مند شوند.

پارک تفریحی چغا سبز شهر ایلام یکی از جایگاه های اصلی استان ایلام برای برگزاری همایشها، برپایی نمایشگاه ها و برگزاری کنفرانسها و همچنین جایگاه اصلی مردم شهر ایلام برای تفریح در تابستان است.

کد مطلب 730366

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