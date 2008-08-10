12 فیلم از انجمن سینمای جوان در جشن فیلم کوتاه

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندوسی" شهرام مکری، "برفک" نقی نعمتی، "پیرمردها نمیمیرند" رضا جمالی، "داو" فرنوش صمدی، "روایت یک فرشته مرگ در پنج پرده" امیر شبگیر، "چاووش" فرخ حنیفهنژاد، "زمستان" امیر قشلاقی، "مترسک" حمید عطارزاده، "همه زندگیم" رضا دانشپژوه، "بومرنگ" داریوش غریبزاده، "در آستانه" علی بیات و "تاج خروس" آیدا پناهنده برگزیدهها هستند.
ـ نشست تخصصی "نقش فیلمنامه در فیلم کوتاه" در هشتمین جشنواره منطقهای سینمای جوان بجنورد برگزار میشود. بخش جنبی جشنواره از دوم تا پنجم شهریور در خراسان شمالی و شهر بجنورد برگزار میشود و عزیزالله حاجیمشهدی در این نشست حضور خواهد داشت.
جشنواره منطقهای سینمای جوان بجنورد در بخشهای فیلم، فیلمنامه و عکس برگزار میشود و بخش جنبی آن شامل فیلمهای "بچههای ابدی" پوران درخشنده و "تصمیم کبری" سیروس حسنپور، نمایش فیلمهای شصتمین سال اشغال فلسطین و برپایی نشست نقد و بررسی فیلمهای بخش مسابقه و کارگاه عکاسی با حضور ابراهیم صافی است.
- فیلم کوتاه "زیارت" مهدی جعفری در بخش ویژه دهمین جشنواره لیتوانی شرکت میکند. این فیلم در هفدهمین جشنواره تورینو، دهمین جشنواره فیلم کوتاه سائوپولو، دومین جشنواره فیلم مستقل بوینس آیرس، بیست و چهارمین جشنواره فیلم هنگ کنگ و جشنواره کرالا شرکت کرده و جایزه برده است. جشنواره لیتوانی از 17 تا 22 شهریور در شش شهر این کشور برگزار میشود.
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