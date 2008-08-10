بی تاثیری خشکسالی خوزستان بر سلامت آب آشامیدنی

محسن پویا در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز افزود: طی هفته گذشته پنج هزار و 600 مورد آزمایش بهداشتی از آب استان انجام شده است.

پویا با اشاره به اینکه بیش از ۷۰ درصد منبع تأمین آب شهرهای خوزستان از محل آبهای سطحی و رودخانه ها انجام می شود، تصریح کرد: کاهش دبی رودخانه ها در اثر خشکسالی اخیر، طعم و مطلوبیت آب را دستخوش تغییرات کرده است.

وی با تأکید بر اینکه تغییر در مزه آب در ذائقه مردم به معنای آلودگی نیست، اظهار داشت: در حال حاضر این امر در برخی از شهرها به ویژه شهرهای جنوبی استان دیده می شود اما به علت نصب و راه اندازی دستگاههای سالم کننده آب در تمامی تأسیسات شهرهای استان، ما این اطمینان را به شهروندان عزیز می دهیم که برای حفظ بهداشت آب از هیچ تلاشی دریغ نکنیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان با تشکر از شهروندان خوزستانی در خصوص صرفه جویی در مصرف آب تصریح کرد: با اعمال مدیریت و توسعه فرهنگ صرفه جویی مصرف آب در خوزستان کاهش یافته است.

پویا اضافه کرد: طبق پیش بینیهای انجام شده تصور می شد در تابستان امسال با توجه به خشکسالی و به طبع آن افزایش دمای هوا، مصرف آب توسط شهروندان خوزستانی روزانه به یک میلیون و ۱۸ هزار متر مکعب برسد، اما در حال حاضر این مصرف روزانه ۹۳۰ هزار متر مکعب است.

هم اکنون علاوه بر توزیع آب شهری با بهره برداری از آبپخش ها، آب شیرین کنهای سیار و تانکرهای آبرسانی به برخی از شهرهای استان آبرسانی می شود و مقداری از آب شهرستان رامهرمز نیز از چاههای روستای جویجی برداشت و توزیع می شود.