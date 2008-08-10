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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۹:۲۹

نصب سیستم اتوماتیک اولویتهای قطع و وصل پست برق در بندر امام

اهواز - خبرگزاری مهر: به منظور کاهش زمان فرآیند سوئیچینگ و کاهش خطای انسانی در شبکه ی برق ، سیستم اتوماتیک اولویت های قطع و وصل پست های برق برای نخستین بار در بنادر کشور در بندر امام خمینی (ره) نصب و اجرا شد .

معاون مهندسی و عمران اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این خبر به خبرنگار مهر در اهواز گفت: این پروژه ، که به مدت شش ماه و با هزینه ای بالغ بر  300 میلیون ریال اجرا شد، دو عدد سنکروسکوپ در ورود های پستهای  DS1 وDS2  ، سیستم نرم افزاری win c ، الگوریتم  قطع و وصل پست های برق و مانیتور 23 اینچ در نیروگاه تأمین برق اضطراری مجتمع بندری امام خمینی (ره) نصب و به کار گرفته شد.

آیت الله رضا زاده ضمن اشاره به اصلاح سیستم کنترل دیسپاچینگ و تعویض سخت افزاری سیستم مانیتورینگ طی این پروژه افزود: امکان ایجاد اولویت بندی تغذیه برق مصرف کننده ها براساس ضرورتها و محدویتها و امکان پایش وضعیت پست های برق و تسریع در مدیریت زمان عملیات از دیگر مزایای اجرای این پروژه به شمار می رود .

کد مطلب 730373

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