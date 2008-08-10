تغییر نام فراکسیون زنان مجلس/ پیشنهاد تشکیل کمیسیون زنان

فاطمه آلیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد با اشاره به جلسه صبح امروز فراکسیون زنان در خصوص نتایج آن اظهار داشت: تصمیمی که درجلسه امروز اتخاذ شد این بود که فراکسیون زنان باید فراگیر شود به همین دلیل و با توجه به اینکه در مجلس هفتم هم در موضوع زنان و خانواده تجربه موفق از کار فراکسیون وجود داشت، پیشنهاد شد که به دلیل علاقه مندی برخی آقایان به پیگیری موضوعات خانواده و جهت فراهم شدن حضور آنان در مباحث نام فراکسیون زنان به فراکسیون زنان و خانواده تبدیل شود.

به گفته این نماینده تهران درجلسه امروز فراکسیون زنان مقرر شده است که دریک جلسه مقدماتی دیگر موضوع تغییر نام فراکسیون با حضور آقایان بحث و سپس تشکیل آن به صورت عمومی اعلام شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین از طرح پیشنهاد تشکیل کمیسیون تخصصی زنان و خانواده در مجلس خبر داد وافزود: این پیشنهاد به زودی به کمیسیون آیین نامه مجلس ارائه می شود تا مباحث زنان وخانواده به شکل تخصصی دریک کمیسیون خاص دنبال شود.