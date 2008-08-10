همه نگاه ها به سوریان است / حریفان آرزو می کنند با ستاره ایرانی روبه رو نشوند

به گزارش خبرنگارمهر، مسابقات کشتی فرنگی بازیهای المپیک 2008 پکن از روز 24 مردادماه جاری شروع می شود و چشمان تمام ایرانیان در انتظار هنرنمایی اعجوبه سالهای اخیر کشورمان برای هنرنمایی در این رقابت هاست.

سوریان در سه سال گذشته با قهرمانی در مسابقات جهانی توانایی و هوشیاری خود را به اثبات رسانده است و بسیاری از مدعیان وزن 55 کیلوگرم کشتی فرنگی جهان آرزو دارند تا فینال مسابقات المپیک با ستاره قدرتمند ایرانی مواجه نشوند.

تکنیک ناب سوریان و هوش سرشارش در مبارزه، وی را به عنوان گزینه اول قهرمانی المپیک مطرح می کند اما به طور حتم کار سوریان در پکن دشوارتر است چرا که حالا تلاش تمام رقبا فقط گذشتن از سد دلاور ایرانی است، مساله ای که به هیچ وجه آسان و در دسترس نیست.

"روشن بایراموف" از جمهوری آذربایجان، "نظیر مانکیف" از روسیه و "رومن آمویان" ارمنستانی رقبای مطرح سوریان در المپیک 2008 پکن هستند هر چند که طعم تلخ شکست از دلاور ایرانی را باره ها چشیده اند.

- رده بندی وزن 55 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی در المپیک پیشین (2004 آتن) به شرح زیر است:

1- استوان ماجاروس (مجارستان)

2- گایدر مامدعلیف (روسیه)

3- آرتیوم گئورگیان ( یونان)

حمید سوریان در یک نگاه

متولد: 24/8/1985 شهرری، تهران

قد: 166 سانتیمتر

وزن: 55 کیلوگرم

اولین مربی: عبدالله زارع

آغاز فعالیت: 1998

مهمترین عناوین و افتخارات: سه قهرمانی پیاپی در مسابقات کشتی فرنگی بزرگسالان جهان در سالهای 2007 (باکو)، 2006(گوانگجو) و 2005 (بوداپست)، مدال طلا جوانان جهان در سال 2005، دو مدال طلا بزرگسالان آسیا در سالهای 2008 و 2007، یک طلا و یک نقره جوانان آسیا در سالهای 2005 و 2004