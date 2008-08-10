تنها راه عزت استقامت در برابر تهدیدها و فشارهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمدعلی عراقی، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه‌ پدافند هوایی اراک‌ افزود: امروز تنها راه پیروزی و سربلندی مقاومت است چنانکه اسلام با استقامت و مقاومت پیامبر اعظم(ص) و ائمه ماندگار شد و به برکت آنان تا به امروز در جهان استوار است.

وی تصریح کرد: باید با تقویت ایمان و افزایش مقاومت به کسانی که نمی ‌خواهند عزت ما را در دنیا باور کنند با صلابت اعلام کنیم که ملت رشید ایران اسلامی به ‌دنبال حفظ و تقویت استقلال و آزادگی است.

حجت الاسلام عراقی در این مراسم با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هر تهدید دشمن تصریح کرد: نیروهای جان برکف این نظام در گذشته و حال نشان دادند که با تمام هوشیاری مراقب نظام، کشور و ملت خود هستند و در دفاع از آرمان انقلاب از جان گذشته هستند.

در ادامه این مراسم، مدیرکل دفتر سیاسی امنیتی استانداری استان مرکزی گفت: نیروی هوایی و پدافندهوایی به ‌عنوان حافظان آسمان نیلگون جمهوری اسلامی همواره در دوران دفاع مقدس خوش درخشیده و دشمن را ناکام کردند.

فرهاد اسکندری با تاکید بر اینکه هر آنچه ما امروز داریم نتیجه جان فشانی رزمندگان اسلام است، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس حرکت در مسیر ولایت فقیه است که باید این عوامل را روز به روز تقویت کرد.

وی ‌افزود: امام راحل درس مقاومت و آزادگی به همه آموخت که نتیجه آن علاوه بر دوران دفاع مقدس در جنگ ‪ ۳۳‬روزه حزب الله لبنان به دنیا ثابت شد.

در ‌این مراسم حجت ‌الاسلام محمد بهمن به عنوان رئیس جدید عقیدتی ‌سیاسی پایگاه ‌پدافند هوایی ‌اراک منصوب و معرفی شد و از خدمات ارزنده و شایسته حجت الاسلام محمد هاشم مرادی تقدیر شد.