تنها راه عزت استقامت در برابر تهدیدها و فشارهاست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، حجت الاسلام محمدعلی عراقی، ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس عقیدتی سیاسی پایگاه پدافند هوایی اراک افزود: امروز تنها راه پیروزی و سربلندی مقاومت است چنانکه اسلام با استقامت و مقاومت پیامبر اعظم(ص) و ائمه ماندگار شد و به برکت آنان تا به امروز در جهان استوار است.
وی تصریح کرد: باید با تقویت ایمان و افزایش مقاومت به کسانی که نمی خواهند عزت ما را در دنیا باور کنند با صلابت اعلام کنیم که ملت رشید ایران اسلامی به دنبال حفظ و تقویت استقلال و آزادگی است.
حجت الاسلام عراقی در این مراسم با تاکید بر آمادگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در برابر هر تهدید دشمن تصریح کرد: نیروهای جان برکف این نظام در گذشته و حال نشان دادند که با تمام هوشیاری مراقب نظام، کشور و ملت خود هستند و در دفاع از آرمان انقلاب از جان گذشته هستند.
در ادامه این مراسم، مدیرکل دفتر سیاسی امنیتی استانداری استان مرکزی گفت: نیروی هوایی و پدافندهوایی به عنوان حافظان آسمان نیلگون جمهوری اسلامی همواره در دوران دفاع مقدس خوش درخشیده و دشمن را ناکام کردند.
فرهاد اسکندری با تاکید بر اینکه هر آنچه ما امروز داریم نتیجه جان فشانی رزمندگان اسلام است، خاطرنشان کرد: دفاع مقدس حرکت در مسیر ولایت فقیه است که باید این عوامل را روز به روز تقویت کرد.
وی افزود: امام راحل درس مقاومت و آزادگی به همه آموخت که نتیجه آن علاوه بر دوران دفاع مقدس در جنگ ۳۳روزه حزب الله لبنان به دنیا ثابت شد.
در این مراسم حجت الاسلام محمد بهمن به عنوان رئیس جدید عقیدتی سیاسی پایگاه پدافند هوایی اراک منصوب و معرفی شد و از خدمات ارزنده و شایسته حجت الاسلام محمد هاشم مرادی تقدیر شد.
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