سهیمه سیمان زنجان به 56 هزار تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غلامرضا علمدار بعد از ظهر در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان بازرگانی استان زنجان با عنوان اینکه افزایش سهمیه مردمی سیمان در استان زنجان سیمان به میزان کافی در بازار موجود است، افزود: میزان سهمیه مردمی افزایش یافت به گونه ای که هم اکنون به ازای هر متر مربع سه کیسه سیمان اختصاص می یابد.

وی علت افزایش سهمیه را بالا رفتن سطح تولید کارخانجات دانست و اظهار داشت: بر اساس پیش بینی سازمان صنایع و معادن سیر افزایش سهمیه سیمان تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

علمدار با بیان اینکه استان زنجان از محل ما زاد تولید نیز سهم دارد، تصریح کرد: با روند کنونی پیش بینی می گردد طی ماههای آتی سال با هیچ گونه مشکلی در زمینه سیمان موجه نشویم.

معاون بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی به قیمت عرضه سیمان دولتی به میزان 48 هزار و 500 تومان به ازای هر تن در درب انبار اشاره و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه اکنون سیستم توزیع تعریف و کانالیزه شده تفاوت چشمگیری بین قیمت آزاد و دولتی سیمان در بازار زنجان وجود ندارد.

علمدار ادامه داد: افراد می توانند با در دست داشتن پروانه ساختمانی جهت احداث (هر متر مربع سه کیسه) و نیز برای تعمیرات تا سقف 100 کیسه سیمان بدون ارائه پروانه از عاملین توزیع تهیه کنند.

وی افزود: سیمان استان از کار خانجات کردستان، زنجان، آبیک، خزر، لوشان و تهران تامین می شود.