چالشهای مطبوعاتی در استان زنجان در حد پایینی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمال انصاری، ظهر امروز در دیدار با اعضای مجمع صنفی مطبوعات و خانه مطبوعات استان زنجان در محل دادگستری این استان افزود: اگر چه از بین بردن چالشهای رسانه ای ناممکن است اما به حداقل رساندن این چالشها در برنامه دستگاه قضایی استان است که این مهم مستلزم گذشت زمان است و باید با تعامل مستمر و اصلاح روشها و فرآیند ها به نکته مطلوب برسیم.

وی با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه رسانه ها در مسیر توسعه استان و ارتقاء فرهنگ عمومی حمایت از فضای فعالیت مطبوعاتی را اساس کار تشکیلات قضایی استان عنوان کرد و گفت: با تعبیه سامانه هایی سعی کرده ایم مسائل مطبوعاتی با مذاکره و گفتگو حل شود که این روند نتایج مثبتی در برداشته است زیرا معتقدیم تشکیل پرونده های مطبوعاتی با تشریفات قانونی که دارد حتی اگر منجر به برائت هم شود در روند کاری رسانه اثر نامطلوب می گذارد.

انصاری نقش رسانه ها را توسعه استان مهم ارزیابی کرد و با تاکید بر اینکه رسانه های استان تا به امروز توانسته اند نقش تاثیر گذاری در روند توسعه ای استان دااشته باشند، ادامه داد: تشکیلات قضایی با توجه به رسالت خود در خصوص توسعه استان از هرگونه فعالیت در زمینه توسعه استان حمایت می کند.

در دیدار اصحاب مطبوعات با طرح مشکلات صنفی و فعالیت رسانه ای استان نقطه نظرات خود را مطرح کردند.