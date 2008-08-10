برنامه اصلی دولت نهم توجه به رفع مشکلات مناطق محروم است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار بعد از ظهر امروز در مراسم معارفه فرماندار جدید شهرستان کامیاران اظهار داشت: همواره یکی از مهمترین دغدغه های مسئولان نظام اسلامی توجه به مناطق کم برخوردار و محروم بوده که دولت نهم یکی از برنامه های اصلی خود را توجه به رفع مشکلات و کاستی های این قشر از جامعه قرار داده است.

وی ادامه داد: علیرغم کاهش اعتبارات هزینه ای در دولت نهم توجه به اعتبارات عمرانی بیش از گذشته بوده که از جمله می توان به رشد چند برابری اعتبارات بخشهای راهسازی و عمران شهری در استان کردستان اشاره کرد.

استاندار کردستان بیان داشت: متاسفانه یکی از مشکلات ما در استان کردستان عدم اطلاع رسانی خدمات بی شائبه دولت نهم به مردم است که باید در این زمینه مسئولان استان و شهرستان ها تلاش بیشتری از خود بروز دهند.

وی با اشاره به اقدامات دولت نهم در بخشهای مسکن، راهسازی، عمران و آبادانی روستاها و ... افزود: اجرای شدن طرح مسکن مهر در سراسر کشور و توجه به یکی از مهمترین دغدغه های مردم یکی از برنامه های اساسی دولت نهم در راستای توجه به قشر کم درآمد و آسیب پذیر جامعه به شمار می رود.

نجار گفت: خوشبختانه استان کردستان در زمینه اجرایی کردن این سیاست دولت در بخش مسکن در رتبه بسیار خوب کشوری قرار دارد و هم اکنون بیش از 28 هزار نفر در قالب تعاونی های مسکن مهر ساماندهی و در حال تسطیح زمین و مراحل اولیه ساخت و ساز هستند.

استاندار کردستان افزایش اعتبارات بخش راهسازی در استان کردستان را یکی دیگر از برنامه های مهم دولت برشمرد و عنوان کرد: توجه به راه های روستای در این بخش مورد توجه بوده به نحوی که فقط در سال گذشته بیش از 400 کیلومتر از راه های روستای استان آسفالت شده است.

وی با اشاره به دیگر برنامه های دولت نهم در استان کردستان افزود: کسب مقام ششم کشوری در میزان صادرات غیر نفتی، کسب مقام دوم کشور در زمینه توزیع سهام عدالت در استان، کسب مقام برتر در کشور در زمینه اجرای کردن طرح بنگاه های زودبازده با توجه به مشکلات بانکها و اجرایی کردن بیش از 95 درصد از مصوبات سفر هیئت دولت به استان از جمله دیگر موفقیتهای دولت نهم در کردستان است که باید به شکلی صحیح به اطلاع مردم برسد.

نجار در ادامه خطاب به فرماندار جدید شهرستان کامیاران گفت: خدمت به مردم، استفاده از نظرات آنان، صداقت در رفتار و گفتار و تلاش برای استفاده بهینه از استعدادها و پتانسیلهای موجود در منطقه برای خدمت بیشتر به مردم باید مورد توجه شما و دیگر مسئولان استان کردستان قرار گیرد.

در این مراسم استاندار کردستان ضمن تشکر از محمود الله مرادی فرماندار سابق کامیاران، جعفر حبیب زاده بوکانی را به عنوان فرماندار جدید این شهرستان معرفی کرد.

در کارنامه کاری حبیب زاده، شهرداری سقز، معاون فرماندار بانه، دبیر ستاد حوادث غیر مترقبه استان و فرماندار شهرستان بانه به چشم می خورد.

فرماندار سابق کامیاران در مراسم تودیع خود و معارفه فرماندار جدید حضور نداشت.