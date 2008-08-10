به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه هشت، این برنامه با هدف آموزش نحوه برخورد والدین با کودکان درباره اعتقادات مذهبی و چگونگی پاسخ به سوالات معنوی فرزندان و ارتقای سطح معنوی کودکان برای علاقمندان به این مباحث برپا می‌شود.

در این نشست مژده کاردانی به سخنرانی درباره روش های پاسخ به سوالات کودکان درباره خدا (خدا کیست، خدا کجاست، خدا کجا زندگی می‌کند)، یادگیری از طریق متون مذهبی و پیشنهادهایی در مورد چگونگی بالا بردن معنویت در کودکان می‌پردازد.

این برنامه به صورت رایگان 22 مرداد ساعت 18تا 20 در ساختمان شماره یک فرهنگسرای خانواده برگزار می‌شود. این فرهنگسرا در نارمک، میدان هلال احمر، خیابان گلستان واقع است.