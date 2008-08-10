ادامه تحقیق درباره مدارک تحصیلی وزیر کشور/ کردان تصویر مدرک خود را منتشر کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، احمد توکلی نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در خصوص مباحث اخیر مطرح شده پیرامون مدرک تحصیلی و دکترای وزیر کشور اظهار داشت: این امکان وجود دارد که مدرک ارائه شده اعتبار نداشته باشد.

وی افزود : تحقیق ادامه پیدا خواهد کرد تا مشخص شود که آیا مدرک وزیر کشور اصالت دارد یا ندارد اگر حتی اعتبار نداشته باشد. توکلی در توضیح بیشتر به خبرنگاران گفت: ممکن است صادر کننده معتبر نباشد اما مدرک صحیح باشد یا ممکن است صادر کننده هم وجود نداشته باشد که باید این موضوعات روشن شود.

نماینده تهران در خصوص توضیح کردان و نام بردن از شخصی که مدرک دکترای وی را امضا کرده نیز یادآور شد: در سایت آکسفورد جستجو شد و مشخص شد این فرد در دانشگاه آکسفورد وجود ندارد. وی ادامه داد: ممکن است دانشگاه هایی وجود داشته باشند با اسامی مشابه ، باید منتظر بمانیم اصل مدرک منتشر شود.

توکلی در پاسخ به این سئوال مهر که اگر موضوع روشن شود که مدرک وزیر از اعتبار لازم برخوردار نیست نتیجه چه خواهد شد و مجلس چه تدبیری دارد، تصریح کرد: ساختار قانونی برای اینکه مجلس رای خود را تصحیح کند، نداریم اما باید حقیقت این موضوع به این بزرگی روشن شود و همین موضوعیت دارد.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سئوال چه کسی پاسخگوی ابهامات بوجود آمده افکارعمومی خواهد بود که وزیر کشور با این همه حاشیه و پرسش قرار است 11 ماه متصدی وزارتخانه مهم کشور باشد، اظهار داشت: این حادثه تازه نیست و باید با تلاش سازوکارهایی برای آن پیدا کرد.

خبرنگاری به توکلی گفت کردان نامه ای از طریق روابط عمومی به رسانه ها ارسال کرده که دیگر به این حاشیه ها نپردازند و مسئله را تمام کنند و توکلی در پاسخ گفت: رسانه ها از حق قانونی خود استفاده می کنند و هر شهروندی هم حق دارد اگر هر حقی از وی ضایع شد از حق خود استفاده کند.

نماینده تهران در پاسخ به این سوال که وزارت کشور درمورد انتشار اخبار ابهام آمیز درخصوص مدرک وزیر کشور جوابیه داده و اعلام کرده مدرک تحصیلی کردان هیچ ابهامی ندارد ، اظهار داشت : اشکال ندارد وزیر تصویر مدرک خود را منتشر کند تا تحقیق بیشتری صورت گیرد.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا از مدرک لیسانس کردان در رزومه ارائه شده به مجلس موضوعی دیده نمی شود گفت: وی لیسانس ندارد و گفته اند مستقیما مدرک فوق لیسانس از دانشگاه آزاد گرفته اند.توکلی در پاسخ به این سئوال که آیا دانشگاه آزاد در این مورد توضیح نداده گفت:هنوز از دانشگاه آزاد توضیحی نخواسته ایم.

وی در پاسخ به این سئوال که اگر کردان در این مدت بر اساس مدرک دکترا حقوق گرفته باشد آیا باید تحقیق شود یا خیر تصریح کرد: تا آنجا که ما اطلاع داریم اگر به دکترای افتخاری به فرض صحت، حقوقی پرداخت شده باشد قانونی نیست.

خبرنگاری پرسید یعنی رئیس مجلس باید در این مورد توضیح دهند که توکلی گفت از آقای لاریجانی بپرسید.