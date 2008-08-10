پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شازند در حاشیه این جشنواره گفت: این جشنواره با حضور ‪ ۱۴۱‬هنرمند در رشته‌های کاریکاتور، طراحی خلاق و تصویرگری به صورت همزمان در ‪ دونقطه شهرستان شازند برگزار شد.

حجت الله نجفی افزود: در مسابقه طراحی خلاق که در روستای سورانه با حضور ‪ ۵۱‬نفر و در داخل بافت روستا برگزار شد هنرمندان استان با خلق اثر از طبیعت، خلاقیت خود را به نمایش گذاشتند.

وی عنوان کرد: مسابقات کاریکاتور نیز با موضوعات ‪ ، ۵+۱‬انرژی هسته ‌ای، روز کارمند و روز جهانی پست با حضور ‪ ۴۱‬نفر از کاریکاتوریست‌های برتر استان مرکزی در محل نگارخانه شهدای فرهمند شازند برگزار شد.

نجفی با اشاره به اینکه مسابقات تصویرسازی نیز در همین مکان با حضور ‪ ۴۹‬هنرمند برگزار شد، خاطر نشان کرد: این مسابقات با هدف ارتقای سطح کیفی هنرمندان و شناسایی هنرمندان برتر استان برگزار شد.