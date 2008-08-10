پنجمین جشنواره هنرهای تجسمی استان مرکزی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شازند در حاشیه این جشنواره گفت: این جشنواره با حضور ۱۴۱هنرمند در رشتههای کاریکاتور، طراحی خلاق و تصویرگری به صورت همزمان در دونقطه شهرستان شازند برگزار شد.
حجت الله نجفی افزود: در مسابقه طراحی خلاق که در روستای سورانه با حضور ۵۱نفر و در داخل بافت روستا برگزار شد هنرمندان استان با خلق اثر از طبیعت، خلاقیت خود را به نمایش گذاشتند.
وی عنوان کرد: مسابقات کاریکاتور نیز با موضوعات ، ۵+۱انرژی هسته ای، روز کارمند و روز جهانی پست با حضور ۴۱نفر از کاریکاتوریستهای برتر استان مرکزی در محل نگارخانه شهدای فرهمند شازند برگزار شد.
نجفی با اشاره به اینکه مسابقات تصویرسازی نیز در همین مکان با حضور ۴۹هنرمند برگزار شد، خاطر نشان کرد: این مسابقات با هدف ارتقای سطح کیفی هنرمندان و شناسایی هنرمندان برتر استان برگزار شد.
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