پاسداشت ارزشهای انقلابی و اسلامی و یاد شهدا از ضرورتهای دوران ماست

به گزارش خبر نگار مهر در مشهد، آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، ظهر امروز در اولین یادواره امیران و پنج هزار و 245 شهید ارتش در خراسان بزرگ ارتش جمهوری اسلامی ایران را نمونه ‌ای بارز در میان ارتشهای جهان دانست.

رئیس مجلس خبرگان رهبری اظهار داشت: لشکر 77 در شکستن حصر آبادان در عملیاتهای بیت ‌المقدس، فتح ‌المبین و بسیاری دیگر از اتفاقات جنگ هشت ساله نقش مهم و اساسی ایفا کرد.

وی ضمن پاسداشت یاد شهید صیاد شیرازی نیز بیان داشت‌: این شهید بزرگوار از افتخارات جنگ و نظام جمهوری اسلامی است که از خطه بزرگ ‌پرور خراسان برخاسته‌ بود.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: بسیاری از بزرگان ایران در طول تاریخ پرورش ‌یافته این منطقه هستند.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به حمایتهای قدرتهای سلطه‌گر شرق و غرب از صدام گفت: انقلاب اسلامی ایران به لطف خدا همه دشمنان را از پای در آورده است به طوریکه جرأت را از آنها گرفته است، اما اگر دوباره دشمن اشتباه کند زودتر از گذشته پشیمان خواهد شد.

در این مراسم همچنین علاوه بر تجلیل از مادر شهید صیاد شیرازی، خانواده‌های معظم شهید محمد‌ابراهیم محمد‌زاده، شهید کریم بیاتی، شهید محمود علوی و ... گرامی داشته شد.