رقابت در المپیک دشوارتر شده است/ از کشتی دنیا عقب نیستیم

محمدرضا یزدانی خرم در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: ما از کشتی دنیا عقب نیستیم فقط باید بدانیم هرچه به ورزش اهمیت بیشتری دهیم به همان اندازه شاهد رشد آن خواهیم بود. در این میان توجه و حمایت های به موقع رسانه‌هاست که در رشد بیشتر ورزش و به خصوص کشتی تاثیر زیادی دارد.

وی تصریح کرد: امروز تمام کشورها به خوبی روی کشتی سرمایه‌گذاری کرده اند بطوریکه در المپیک پکن کسب مدال بسیار سخت تر از دوره های قبلی این رقابت ها شده است و حالا باید با چندین کشتی قدرتمند روس در تیم های مختلف روبه رو شویم.

رئیس فدراسیون کشتی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر بهترین امکانات برای کشتی گیران فراهم شده است. ملی پوشان اردوهای خوب و منظمی را پشت سر گذاشته‌اند، تحمل شرایط سخت اردوهای فشرده راحت نیست بنابراین امیدوارم نتایج زحمات کشتی گیران، کادر فنی و خانواده آنها در المپیک قابل توجه باشد.

یزدانی خرم تاکید کرد: کشتی گیران ما می توانند صاحب چندین مدال در پیکارهای المپیک شوند. من به این مورد امیدواری های زیادی دارم.

یزدانی خرم در ادامه با اشاره به غیر ضروری بودن تعامل با مربیان خارجی خاطر نشان کرد: در حال حاضر در سطح ملی نیازی به همکاری با مربیان خارجی نداریم اما باید مربیان ماساژور و بدنساز و غیره را برای رفع نیازهای علمی کشتی استخدام کنیم.