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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۵۵

9 کیلومتر از عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرهای بیرجند و قاین اجرا شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری 9 کیلومتر از شبکه جمع آوری و خط انتقال فاضلاب در شهرهای بیرجند و قاین اجرا شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی دوستی ظهر امروز در جریان بازدید از این عملیات با بیان اینکه عملیات لوله گذاری فاضلاب این دو شهر توسط 9 پیمانکار اجرا شده تصریح کرد: از این میزان عملیات، 8/7 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بیرجند و 2/1کیلومتر خط انتقال فاضلاب شهر قاین بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر  38 میلیارد ریال برای طرح فاضلاب شهرهای بیرجند و قاین از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته است، اظهار داشت:  در این راستا 35 کیلومتر عملیات لوله گذاری فاضلاب در این شهرها تعهد شده و امید است با رفع موانع موجود از حداکثر توان پیمانکاران این بخش برای افزایش سرعت اجرا در ماههای مساعد کار استفاده شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 20 نیز کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در شش شهر استان انجام شده است.

دوستی تعهدات سال جاری را در بخش اصلاح و توسعه شبکه آب حدود 55 کیلومتر عنوان کرد و افزود: این میزان با اعتباری بالغ بر 8/19 میلیاراد ریال انجام خواهد شد.

کد مطلب 730398

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