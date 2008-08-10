9 کیلومتر از عملیات لوله گذاری فاضلاب شهرهای بیرجند و قاین اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی دوستی ظهر امروز در جریان بازدید از این عملیات با بیان اینکه عملیات لوله گذاری فاضلاب این دو شهر توسط 9 پیمانکار اجرا شده تصریح کرد: از این میزان عملیات، 8/7 کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب در شهر بیرجند و 2/1کیلومتر خط انتقال فاضلاب شهر قاین بوده است.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری بالغ بر 38 میلیارد ریال برای طرح فاضلاب شهرهای بیرجند و قاین از محل اعتبارات ملی تخصیص یافته است، اظهار داشت: در این راستا 35 کیلومتر عملیات لوله گذاری فاضلاب در این شهرها تعهد شده و امید است با رفع موانع موجود از حداکثر توان پیمانکاران این بخش برای افزایش سرعت اجرا در ماههای مساعد کار استفاده شود.

معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال جاری تا پایان تیرماه 20 نیز کیلومتر عملیات اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب در شش شهر استان انجام شده است.

دوستی تعهدات سال جاری را در بخش اصلاح و توسعه شبکه آب حدود 55 کیلومتر عنوان کرد و افزود: این میزان با اعتباری بالغ بر 8/19 میلیاراد ریال انجام خواهد شد.