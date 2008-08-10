تولید نرم افزاری برای ذخیره انرژی

به گزارش خبرگزاری مهر، نرم افزار "ادیسون" رایانه را به طور کامل خاموش نمی کند بلکه برنامه های آن را به صورت معلق(suspend) نگه داشته و سطح مصرف انرژی آن را به سطح پایینی می رساند. ضمن اینکه کاربران می توانند قبل از قرار دادن رایانه در حالت تعلیق(suspend) ، هارد درایو و صفحه نمایشگر را خاموش کنند.

نرم افزار به کاربر این اجازه را می دهد که رایانه را بر اساس کار در منزل و یا در محل کار تنظیم کند و به میزان زیادی از هزینه های به وجود آمده به دلیل مصرف انرژی بکاهند. تخمینهای زده شده نشان دهنده ذخیره انرژی به میزان 410 کیلو وات بر ساعت طی یک سال است.

بر اساس گزارش cnet news، انرژی مصرفی رایانه های خانگی 10درصد از انرژی مورد مصرف در خانه ها را تشکیل می دهد و همچنین دی اکسید کربن تولید شده توسط آنها برابر دی اکسید کربن تولید شده توسط یک ماشین معمولی است حتی زمانیکه رایانه در حالت screen saver به سر می برد انرژی برابر 100 الی 250 وات مصرف می کند.

این نرم افزار که به صورت رایگان در دسترس قرار می گیرد و در ویندوز xp و ویستا قابل اجرا خواهد بود می تواند تاثیر مهمی در صرفه جویی در انرژی و بهینه سازی مصرف آن داشته باشد.