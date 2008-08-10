دولت لایحه الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات را پس گرفت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علت پس گرفتن این لایحه وجود ابهام در آن اعلام و در نهایت با موافقت نمایندگان لایحه الحاق یک تبصره به ماده 8 قانون انتخابات مجلس به دولت مسترد و از دستور کار مجلس خارج شد.

دولت دراین لایحه پیشنهاد کرده بود در کلیه مواردی که فاصله زمانی انتخابات میان دوره ای مجلس در برخی از حوزه های انتخابیه با سایر انتخابات سراسر کشور از قبیل ریاست جمهوری، مجلس خبرگان با شوراها یکسال و یا کمتر از آن باشد، انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی با انتخابات بعدی سراسری برگزار شود.