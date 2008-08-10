  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

350 میلیارد ریال برای جابجایی روستاهای در معرض سیل کلاله هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار کلاله با بیان اینکه طرح جابجایی اهالی روستاهای در معرض سیل در حال اجراست، گفت: تاکنون 350 میلیارد ریال برای اجری این طرح در شهرستان هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر از کلاله، سید مهدی موسوی خورشیدی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد حوادث غثیرمترقبه این شهرستان افزود: دولت برای رفاه اهالی خدمات و امکانات خوب رفاهی درمکانهای اسکان جدید فراهم کرده است.

وی اظهار داشت: متاسفانه برخی از اهالی روستاهای سیل زده علاوه بردریافت زمین، تسهیلات و کمکهای بلاعوض در مناطق جدید سکونتگاهی، تلاش می کنند خانه و زندگی خود را درروستاهای سیل زده قبلی نیز حفظ کند.

وی تصریح کرد: سیل خیزبودن منطقه، تجهیز و تقویت جمعیت هلال احمر و سایر دستگاهها رابرای امداد رسانی به موقع در منطقه ضروری می سازد.

به گفته موسوی خورشیدی، ارائه آموزشهای مورد نیاز و اطلاع رسانی کافی به مردم برای ارتقای توانمندی آنها در مواقع بروز بحران ضرورت دارد.

رسول حسام مسول حوادث غیرمترقبه گلستان گفت: برای کاهش خسارتهای احتمالی راه اندازی اتاق فکر حوادث روستایی، شناسای مناطق در معرض بحران و تشکیل کارگروه های تخصصی در دست برنامه است.

وی اظهار داشت: برای اطلاع رسانی و هماهنگی فعالیتهای مرتبط با این ستاد به زودی خط بی سیم مخابراتی مشترک در استان راه اندازی می شود.

حسام تصریح کرد: بر اساس مصوبات دور اول سفر رئیس جمهوری به استان، طرح انتقال و جابجایی 50 روستای در معرض سیل منطقه در دست اجرا و مطالعه است.

به گفته حسام، بیشتر این روستاها در شهرستان کلاله واقع شده و تاکنون هشت روستا جابجا شده و در25 روستا نیز طرح مطالعاتی ایمن سازی در دستور کار قرار گرفته است. 

کد مطلب 730401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها