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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۸

غفاری "مانا" را در تلویزیون می‌سازد

غفاری "مانا" را در تلویزیون می‌سازد

کارگردان فیلم تلویزیونی "تاوان" که روایتی متفاوت را در این فیلم تجربه کرده بود، اوائل پائیز فیلم 90 دقیقه‌ای "مانا" را جلو دوربین می‌برد.

وی در این باره به خبرنگار مهر گفت: نگارش فیلمنامه "مانا" به عهده خودم بود و یکماه طول کشید. فیلم روایتگر زن و شوهری است که به دلیل روزمرگی زندگی از عشق و علاقه به یکدیگر غافل شدند. هم اکنون برای تولید این فیلم دنبال تهیه‌کننده هستم.

غفاری در ادامه افزود: "مانا" هم همانند تجربه "تاوان" فیلمی متفاوت و دو اپیزودی است، اما برخلاف این فیلم اپیزودهایش درهم تنیده نشده‌اند. در واقع در "مانا" شاهد یک اتفاق هستیم که دو بار تکرار می‌شود. من همیشه در کارهایم دنبال نگاهی خاصی می‌گردم، چرا که معتقدم باید سلیقه تماشاگر خود را بالا ببریم.

فیلم تلویزیونی "تاوان" به کارگردانی رضا غفاری و تهیه‌کنندگی منوچهر هادی با نقش‌آفرینی کیهان ملکی، بهناز جعفری، کاظم بلوچی و ... از شبکه تهران روی آنتن رفت.

کد مطلب 730404

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