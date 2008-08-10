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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۴:۳۱

کتاب "اندوه غریبی – امام رضا(ع)"در ترکیه منتشر شد

کتاب "اندوه غریبی – امام رضا(ع)"در ترکیه منتشر شد

کتاب داستان " اندوه غریبی – امام رضا" در استانبول چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب که زندگی امام رضا (ع) را به صورت داستان در اختیار مخاطبان قرار می‌دهد، توسط جمعی از نویسندگان به رشته تحریر در آمده و از سوی انجمن جوانان مسجد امام رضا (ع) در استانبول به چاپ رسیده است.

کتاب مذکور با توجه به اینکه به سبک داستان است مورد توجه خوانندگان خصوصاً جوانان قرارگرفته است.

کتاب "اندوه غریبی  – امام رضا(ع)" به شرح زندگی، معرفی والدین ، امامت، کرامات، احادیث و روشهای آموزشی امام رضا و ذکر برخی معجزات به وقوع پیوسته در حرم شریف حضرت در شفاء بیماران می‌پردازد.
 
 

کد مطلب 730407

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