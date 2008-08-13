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۲۳ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۴۳

قدیمی‌ها و تازه‌های محمدعلی بهمنی به ارشاد رفت

قدیمی‌ها و تازه‌های محمدعلی بهمنی به ارشاد رفت

محمدعلی بهمنی گزینه شعرهای خود را برای اخذ مجوز به ارشاد سپرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه با عنوان "گزینه اشعار محمدعلی بهمنی" شامل تعدادی از شعرهای قدیمی و تازه ترین اشعار وی برای اخذ مجوز روانه ارشاد شده است.

باغ لال، در بی وزنی، در فصل عطسه های پیاپی گام بی می دارم، شاد شیون است، این خانه واژه های شوری دارد، طنز برای چه و ... از جمله شعرهای قدیمی بهمنی است که در این کتاب آمده است.

همچنین تازه ترین شعرهای بهمنی که بیشترین حجم کتاب یعنی حدود 150 صفحه را به خود اختصاص داده، در بخش دوم کتاب گرد آمده است.

این کتاب 253 صفحه ای که قرار است توسط نشر مروارید منتشر شود، امروز برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد سپرده شد.

این کتاب بیست و نهمین اثر از مجموعه گزینه اشعار شاعران معاصر خواهد بود که توسط مروارید عرضه خواهد شد.

کد مطلب 730408

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