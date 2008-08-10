جشنواره دانشمندان نوجوان در یاسوج پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، معاون عمومی آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد عصر امروز در مراسم اختتامیه این جشنواره گفت: دانش آموزان استان در موضوع های علوم و معارف اسلامی، علوم پایه، ادبیات، علوم اجتماعی، مهدویت و انتظار، 13 هزار و 800 مقاله ارائه دادند که هزار و 750 مورد به عنوان برگزیده شهرستان انتخاب و 271 مورد به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

رحمان فاضلی بیان کرد: ارائه 13 هزار و 800 مقاله به دبیرخانه این جشنواره در شهرستانها و مناطق، بیانگر استعدادهای ویژه دانش آموزان این استان است.

وی یادآور شد: در این جشنواره 34 دانش آموز برتر دوره ابتدایی و راهنمایی از 13 شهرستان و منطقه استان پژوهش و تحقیق خود را ارائه دادند .

فاضلی بیان داشت: ارتقاء کیفیت فعالیتهای آموزشی و پرورشی، تحقیق و پژوهش، آموزش مهارتهای زندگی و تقویت اعتماد به نفس از مهمترین اهداف این جشنواره است .

مدیر کل آموزش و پژوهش استانداری نیز گفت: نوجوانان و جوانان دارای استعدادهای ویژه ای هستند که با ایجاد شرایط مطلوب، این قابلیتها نمایان می شود .