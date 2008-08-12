مصطفی خاکسار قهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مسئولان هواپیمایی کشورعلت تاخیردر پروازها را مشکلات فنی عنوان می کنند.

وی ادامه داد: محدودیت هایی در تعمیرات ، به روز کردن قطعات و ... وجود دارد که متاسفانه برای مردم بسیار آزار دهنده است.

رئیس سازمان حج و زیارت کشورمان تصریح کرد: مسئولان هواپیمایی کشور دائم می گویند این مشکلات اصلاح می شود که امیدواریم واقعا این امر صورت گیرد.

خاکسار قهرودی از اجاره هواپیما توسط بعضی از شرکت های هواپیمایی خبر داد و افزود: آن شرکت هایی که توانایی اجاره کردن هواپیما دارند، این امکان را برای حل معضلات در پروازهای داخلی و خارجی فراهم کرده اند.