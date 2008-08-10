چهار رشته منسوخ شده صنایع دستی زنجان در فهرست آثار ملموس ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، شاهپور سلیمان پور، ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل معاونت صنایع دستی استان زنجان افزود: در صدد هستیم در سال جاری ضمن شناسایی چهار رشته صنایع دستی رو به منسوخ در سطح استان که هر کدام تنها با یک هنرمند فعال است را در فهرست آثار ملموس ثبت کنیم.

وی ادامه داد: نقاشی قهوه خانه‌ای، چاقوی قلم تراش (مخصوص کارهای هنری خوشنویسی)، پرده بافی و ساخت زین و یراق اسب چهار رشته رو به منسوخ است که در فهرست آثار ملموس ثبت می‌شوند.

سلیمان پور با بیان اینکه تا کنون پنج رشته صنایع دستی در این استان احیا شده است، یادآور شد: در سال 86 معاونت صنایع دستی این استان موفق به احیای سه کارگاه چاقو سازی، مسگری و چارق دوزی شد.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان زنجان با عنوان این تلاش می کنیم از طریق برنامه‌های ترویجی تولید کنندگان بیشتری را جذب رشته های در حال منسوخ کنیم گفت: همچنین با قرار دادن رشته های علمی و فنی که به نوعی دانش پذیر هستند در کنار رشته های سنتی، انتقال دانش و اطلاعات پیشکسوتان را در قالب پروژه های علمی و فنی دنبال می کنیم.

سلیمان پورهمچنین با اشاره به برنامه ریزیهای صورت گرفته در این استان برای راه اندازی بازارچه تخصصی صنایع دستی افزود: تلاش می کنیم که بازارچه صنایع دستی استان زنجان را به صورت تخصصی برای عرضه تولیدات و فروش صنایع دستی با استفاده از بسته بندی استاندارد محصولات بومی همچون ملیله کاری، چاقو سازی و چاروق دوزی، راه اندازی کنیم.

به گفته سلیمانپور همچنین اطلاعاتی در خصوص بیش از 25 رشته را به صورت علمی و خلاصه روی سایت سازمان به منظور آشنایی علاقه مندان در ایران و خارج از کشور قرار داده شده است.

وی با اشاره رایزنی‌هایی با سازمان های مختلف به منظور معرفی تولیدات صنایع دستی در این استان، افزود: مقرر شده است ویترینی از تولیدات صنایع دستی در ادارات و هتلها به منظور معرفی تولیدات صنایع دستی استان زنجان مستقر شود.

معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه در صورت تامین اعتبار لازم کتابچه صنایع دستی این استان انتشار خواهد یافت، یادآور شد: صنعتگران و تولید کنندگان صنایع دستی این استان در تمام نمایشگاه‌های ملی و منطقه ای و به منظور معرفی صنایع دستی خود شرکت خواهند کرد.