انفجار انتحاری در الجزایر 27 کشته و زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، یک فرد انتحاری شب گذشته با استفاده از یک دستگاه کامیون بمبگذاری شده در ساحل شهرک زموری مرکز نیروهای ژاندارمری را هدف قرار داد که در نتیجه آن هشت نفر کشته و 19 نفر دیگر زخمی شدند.

الجزایر اخیرا شاهد انفجارهایی بوده است که شبکه القاعده مسئولیت آنها را برعهده گرفته است. آخرین این انفجارها بر اثر انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در منطقه القبائل بود که در نتیجه آن 25 نفر از جمله شش پلیس کشته شدند. این انفجار اوایل ماه جاری صورت گرفت.

مهمترین این انفجارها در دسامبر 2007 رخ داد. این انفجارها دفاتر سازمان ملل متحد و ساختمان یک دادگاه در پایتخت الجزایر را هدف قرار داده بود که منجر به کشته شدن 41 نفر از جمله 17 تن از کارمندان سازمان ملل شد.