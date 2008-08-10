تولید اتومبیل الکتریکی حافظ محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، این اتومبیل جدید شامل یک باطری لیتیوم 660 پاندی است که به نسبت اتومبیلهایی که دارای موتور احتراقی هستند شتاب بیشتری دارد و موتور آن کوچکترین صدایی ایجاد نمی کند.

شرکتهای مختلف اتومبیل سازی در سراسر دنیا به خاطر گرانی سوخت و افزایش گرمای زمین سعی در افزایش تولیداتی سازگار با محیط زیست را دارند که گفته می شود این اتومبیل هیچ گونه تشعشعی از خود ساطع نمی کند.

باطری این اتومبیل توسط شرکتهای ژاپنی تولید شده که دارای یون لیتیوم است. باطری های لیتیوم دارای قدرت زیادی بوده و با محیط زیست کاملا سازگارند. با این وجود اتومبیل ذکر شده دارای نقص های کوچکی از جمله انحرافات جزئی در سرعت بالا است که در حال بررسی هستند.

بر اساس گزارش CBS، شرکت نیسان که پیش از این نیز سیستم جدیدی را برای بالا بردن امنیت رانندگان در اتومبیل ارائه داده بود اکنون این موتور جدید را جهت استفاده در یکی از اتومبیلهای شرکت تویوتا به این شرکت فروخته است اما طبق گفته مسئول شرکت نیسان موتور جدید تا سال 2010 در اتومبیلهای متعلق به شرکت نیسان استفاده خواهد شد.