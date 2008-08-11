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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۰:۳۳

100 کودک کار در کرج تحت حمایت انجمن مردم نهاد هستند

کرج - خبرگزاری مهر: انجمن مردم نهاد کیانا در کرج از 100 کودک کار که به دلیل شرایط زندگی از نعمت تحصیل محروم هستند حمایت می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج گروه فرهنگی اجتماعی کیانا یک سازمان غیردولتی است که از اواخر سال 82 با هدف آموزش و ساماندهی به کودکان کار مجوزهای لازم را از وزارت کشور دریافت کرده و در کرج مشغول به فعالیت است که تاکنون موفق به جذب حدود 100 کودک کار پسر و 25 دختر بازمانده از تحصیل شده است.

گروه فرهنگی اجتماعی کیانا با همت جمعی از جوانان کرج و همراهی گروه موسس به صورت داوطلبانه اداره شده و فعالیت می کند، عمده فعالیتهای گروه کیانا آموزش دروس ابتدایی به این کودکان بوده و در کنار آن آموزشهایی از قبیل طراحی، نقاشی، کتابخوانی، زبان، کامپیوتر و ... را به این کودکان ارائه می دهد.

اعضای این گروه داوطلبانی هستند که برحسب علاقه به این کودکان همچنین حس نوع دوستی با توجه به نیاز این کودکان به آموزش و برقراری ارتباط با هم نوع اقدام به ایجاد و راه اندازی این انجمن کرده اند.

این گروه تاکنون در کارنامه فعالیت خود برگزاری چندین سمینار با موضوعات کودکان کار را داشته و در هفته اول شهریور ماه نیز نمایشگاه عکس کودکان کار در نگارخانه طالقانی واقع در ادره ارشاد کرج به نمایش گذاشته می شود.

کد مطلب 730434

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