به گزارش خبرگزاری مهر ، فرمانداری تهران اعلام کرد: در ارزیابی عملکرد برنامه ای شهرستان های استان تهران که بر اساس شاخص های تحقق اهداف در پروژه های شهرستان ، سهم شهرستان از تعداد کل پروژه های استان و سهم شهرستان از کل اعتبارات استان ،توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است ، کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران از میان 13 شهرستان استان تهران رتبه اول را کسب کرد.
ازمیان 13 شهرستان استان تهران؛
کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران رتبه اول را کسب کرد
فرمانداری تهران اعلام کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران در میان 13 شهرستان استان تهران رتبه اول را در خصوص توزیع ، تصویب و مبادله اعتبارات سال 87 را به خود اختصاص داد.
کد مطلب 730435
نظر شما