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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۱۲

ازمیان 13 شهرستان استان تهران؛

کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران رتبه اول را کسب کرد

کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران رتبه اول را کسب کرد

فرمانداری تهران اعلام کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران در میان 13 شهرستان استان تهران رتبه اول را در خصوص توزیع ، تصویب و مبادله اعتبارات سال 87 را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرمانداری تهران اعلام کرد: در ارزیابی عملکرد برنامه ای شهرستان های استان تهران که بر اساس  شاخص های تحقق اهداف در پروژه های شهرستان ، سهم شهرستان از تعداد کل پروژه های استان و سهم شهرستان از کل اعتبارات استان ،توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است ،  کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران از میان 13 شهرستان استان تهران رتبه اول را کسب کرد.
کد مطلب 730435

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