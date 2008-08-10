کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران رتبه اول را کسب کرد

فرمانداری تهران اعلام کرد: کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران در میان 13 شهرستان استان تهران رتبه اول را در خصوص توزیع ، تصویب و مبادله اعتبارات سال 87 را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، فرمانداری تهران اعلام کرد: در ارزیابی عملکرد برنامه ای شهرستان های استان تهران که بر اساس شاخص های تحقق اهداف در پروژه های شهرستان ، سهم شهرستان از تعداد کل پروژه های استان و سهم شهرستان از کل اعتبارات استان ،توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی صورت گرفته است ، کمیته برنامه ریزی شهرستان تهران از میان 13 شهرستان استان تهران رتبه اول را کسب کرد.

