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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۲۰:۲۷

شیخ نبیل قاووق:

اسرائیل در تنگنای شکست در جنگ 33 روزه بسر می برد

اسرائیل در تنگنای شکست در جنگ 33 روزه بسر می برد

مسئول منطقه جنوب در حزب الله لبنان گفت که رژیم اسرائیل به خاطر تبعات شکست در تجاوز سال 2006 میلادی به لبنان در تنگنای تاریخی به سر می برد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، شیخ نبیل قاووق در جریان مراسمی در جنوب لبنان گفت: مقاومت هراسی از تهدیدهای رژیم اسرائیل ندارد اما با این حال آن را دست کم نمی گیرد و باید توانمندیها و آمادگی های خود برای مقابله با هرگونه احتمال و تجاوزگری این رژیم را تقویت کند.

وی افزود: معادله آشکار است زیرا ما در کنار رژیمی تجاوزگر و تروریست قرار داریم که برای قوانین و قطعنامه های بین المللی و حضور نیروهای بین المللی اهمیتی قائل نیست و نقض مکرر حاکمیت و حریم هوایی لبنان، بزرگترین گواه عدم احترام رژیم اسرائیل به قطعنامه های بین المللی است.

قاووق گفت: هراندازه که توانمندیهای مقاومت زیاد شود به همان اندازه احتمال جنگ افروزی رژیم اسرائیل را کم می کند.

وی افزود: این امر دستاوردی برای لبنانی ها و دولت لبنان است که در بیانیه کاری خود به روشنی برحق مقاومت در دفاع و تکمیل آزاد سازی اراضی اشغالی تاکید کرده است.

مسئول منطقه جنوب در حزب الله لبنان گفت: رژیم اسرائیل در نتیجه تبعات تجربه ارتش این رژیم در جنگ تابستان 2006 درتنگنایی تاریخی به سرمی برد و در این اندیشه است که چگونه می تواند شکست نظامی و سیاسی خود را از طریق جنگ های دیپلماسی، سیاسی، تبلیغاتی و امنیتی جبران کند.

وی همزمان خاطرنشان کرد: مقبولیت و محبوبیت مقاومت از زمان آغاز آن در بالاترین سطح قرار دارد و تایید و حمایت رسمی از مقاومت از زمان جنگ تابستان 2006 میلادی بسیار روشن تر و قویتر شده است.

کد مطلب 730436

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