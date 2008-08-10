کشف بیش از 14 هزار لیتر مشروبات الکلی در خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سرهنگ ستار بزرگمهر بعد از ظهر امروز در نشست خبری افزود: در طرح برخورد با تهیه، تولید و توزیع مشروبات الکلی در چهار ماه نخست امسال 14 هزار و 495 لیتر مشروبات الکی کشف که در این رابطه 47 نفر دستگیر و 13 لابراتوار مشروب سازی شسناسایی و منهدم شد.

وی با اشاره به اینکه مشروبات الکلی 98 درصد نسبت به مشابه سال قبل افزایش داشته است، گفت: علت این افزایش وجود مراکز تهیه و توزیع مشروبات الکلی در داخل استان است ولی در این طرح 274 قوطی مشروبات الکلی خارجی نیز کشف شد.

بزرگمهر با اشاره به دستگیری 14 نفر در طرح شناسایی ودستگیری اراذل و اوباش در استان خاطر نشان کرد: از این تعداد 11 نفر به دستگاه قضایی منتقل و تشکیل پرونده دادند و سه نفر نیز ارشاد و با دادن تعهد آزاد شدند.

وی شناسایی 113 مشاور املاک بدون پروانه که 87 بنگاه املاک پلمپ و بقیه با دادن مهلت برای دریافت پروانه را از جمله اقدامات انجام شده در این طرح ساماندهی و نظارت بر مشاورین املاک بیان کرد.

بزرگمهر تصریح کرد: پلمپ 51 آرایشگاه زنانه ، دو واحد صنفی، سه واحد باشگاه ورزشی بدنسازی، یک واحد دفتر آژانس، توقیف 558 تاکسی آژانس، انهدام یک باند توزیع تجهیزات ماهواره ای، جمع آوری 60 قبضه سلاح غیر مجاز و 17هزار و 902 تذکر لسانی از دیگر اقدامات پلیس اطلاعات و امنیت خراسان شمالی در چهار ماهه نخست امسال برشمرد.