مسابقات ورزشی فرصت مناسبی جهت ‌ایجاد نشاط و پویایی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام واعظی در دیدار اعضای ستاد اجرایی بیستمین دوره مسابقات ورزشی دانش‌ آموزان دختر سراسر کشور در محل دفتر نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: گفت: ورزش موجب نشاط جامعه و خانواده و تقویت نظام جمهوری اسلامی می‌شود و باید همه بخشهای و نهاد ها در این زمینه تلاش نمایند.

وی ادامه داد: با توجه به حضور شش هزار دانش آموز ورزشکار دختر در استان زنجان، باید از فرصت پیش آمده در جهت معرفی فضای معنوی استان استفاده کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در همین راستا حضور ورزشکاران میهمان در زینبیه و حسینیه زنجان موجب آشنایی دانش آموزان با این فضا می شود.

حجت الاسلام واعظی با عنوان اینکه انتخاب استان زنجان به عنوان میزبان این مسابقات برحسب تصادف و قرعه کشی نبوده و فضای معنوی حاکم بر این استان موجب این انتخاب شده است، ادامه داد: استان زنجان، مناسب‌ترین استان برای این امر است، زیرا همیشه با قرآن و عترت تعریف شده و مردم آن نیز با این مفاهیم زندگی می کنند.

امام جمعه زنجان تصریح کرد: این انتخاب مشروعیت و مقبولیت استان را تضمین نموده و فرصت مناسبی برای استفاده از این فضای با نشاط در جهت آشنایی ورزشکاران با استان زنجان به عنوان پایگاه تشیع را فراهم می آورد.

وی افزود: استان زنجان همواره مرکز و کانون نشر شیعه است و برگزاری مراسم عزاداری مردم در 8 و 11 ماه محرم این موضوع را تایید می نماید.

همچنین در این جلسه رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: بیستمین دوره مسابقات ورزشی دانش آموزان دختر سراسر کشور از 23 مرداد تا نهم شهریور ماه سال جاری با حضور شش هزار ورزشکار دختر در زنجان برگزار می‌شود.

سعید ناصری افزود: این مسابقات در شب میلاد حضرت علی اکبر (ع) آغاز می‌شود و برگزاری نماز جماعت در طی این مسابقات از اولویت برنامه‌ریزی‌های آن است.

وی ادامه داد: شناسایی پتانسل‌های فرهنگی استان و تربیت معنوی دانش آموزان از دیگر اهداف این مسابقات محسوب می‌شود؛ زیرا وظیفه یک معلم استفاده از مضامین عالی تربیتی دین اسلام در جهت صیقل دادن روح و جسم دانش آموزان بوده و باید از این فرصت در جهت تربیت انسانها بهره‌مند شد.

ناصری همکاری سازمان‌های مرتبط با امر ورزش را در این مسابقات خوب عنوان کرد و افزود: مراسم افتتاحیه و برگزاری نماز جماعت دانش آموزان به صورت سراسری از صدا و سیمای مرکز زنجان پخش می شود تا از فضای معنوی به وجود آمده در جهت ایجاد موجی عظیم بهره بگیریم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان زنجان یادآور شد: گفتگوی دانش آموزان با مسئولین استان از دیگر برنامه‌های این مسابقات است.