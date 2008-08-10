به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید حمیدحسینی ظهر امروز در دانشکده الزهرا(س) مشهد در افتتاحیه یازدهمین دوره مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان دختران آموزشکدهها و دانشکدههای فنی و حرفهای سراسر کشور از ایجاد 17 آموزشکده فنی و حرفهای در سال تحصیلی 87 - 88 خبر داد.
مشاور معاون آموزشی و نوآوری وزارت آموزش و پرورش افزود: در سال تحصیلی 88- 1387 نیز 17 آموزشکده فنی و حرفهای در کشور تاسیس خواهد شد.
وی اظهار داشت: از حمایتهای دولت نهم برای اشتغال فارغ التحصیلان این آموزشکده ها از صندوق مهر الرضا(ع) و صندوق رفاه برای خوداشتغالی، سرمایه به بازار کار داده میشود.
این جشنواره تا 23 مرداد ماه با حضور 50 آموزشکده و 350 دانش آموز برگزار میشود که این نفرات از بین 70 هزار دانشجوی سراسر کشور برگزیده شدهاند.
مسابقات فرهنگی هنری دانشجویان دانشکدههای فنی و حرفهای کشور در قالب هشت رشته قرائت، حفظ، تفسیر قرآن، نهج البلاغه، شعر، خوشنویسی، نقاشی و کاریکاتور با شعار "خود را بشناس و چگونه زیستن" و تلاش برای شکوفایی علایق و استعدادها امروز در دانشکده الزهرا(س) مشهد آغاز به کار کرد.
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