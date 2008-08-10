محاصره دریایی گرجستان/ کنترل کامل مرکز اوستیا توسط روس ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، الکساندر لومایا دبیر شورای امنیت گرجستان به این خبرگزاری گفت: براساس طرح دیپلماتیک، گرجستان از آمریکا کمک خواسته و از کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا درخواست کرد به عنوان میانجیگر با روس ها وارد گفتگو شود.

کاخ سفید به روس ها هشدار داد که این درگیری می تواند اثرات بسیار مهمی بر روابط درازمدت آنان با آمریکا داشته باشد.

برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه نیز که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، قرار است امروز برای ارائه پیشنهادهایی در زمینه حل درگیری در گرجستان به این کشور سفر کند.

گرجستان صبح امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور تقریبا از تمامی اوستیای جنوبی عقب نشینی کرده و خواستار توقف درگیری های نظامی است.

سخنگوی وزارت کشور گرجستان نیز خبر داد که نیروهای روسی مرکز منطقه اوستیا را در کنترل خود درآورده است.

حکومت اوستیای جنوبی امروز خبر داد که شهر تسخینوالی تقریبا ویران شده است و ساکنان آن همگی در زیرزمین ها مخفی شده اند.

ازسوی دیگر، ناوگان روسیه کشتی های جنگی خود را بسوی سواحل گرجستان اعزام کرده تا محاصره کامل دریایی این کشور را اجرایی کند.

اوکراین نیز تهدید کرده ناوهای روسی که بنادر اوکراین را به مقصد محاصره گرجستان ترک کرده باشند، دیگر نمی توانند به این بنادر برگردند.

دولت گرجستان نیز روز یکشنبه تاکید کرد که مسکو شش هزار نیروی اضافی به اوستیای جنوبی اعزام کرده است.

ازسوی دیگر، نیروی هوایی روسیه حملات هوایی خود در گرجستان را افزایش داده و به یک فرودگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی تفلیس حمله و آنجا را با خاک یکسان کرده است