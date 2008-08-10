مشکل مالی "هفت و پنج دقیقه" هنوز حل نشده است

روابط عمومی شرکت آفتاب‌نگاران یکی از سرمایه‌گذاران پروژه به خبرنگار مهر گفت: مشغول پیگیری برای رفع مشکل مالی این پروژه سینمایی هستیم، اما هنوز مشکل حل نشده و مشخص نیست مراحل فنی این فیلم از چه زمانی از سر گرفته می‌شود.

"هفت و پنج دقیقه" که مضمونی اجتماعی دارد و بر اساس فیلمنامه فرهاد توحیدی ساخته می‌شود، بازیگرانی چون تام نوامبر، ایزابل پاسکو، لیندا بوئنی، سونیا سوری، ملینا مورس، میشل بئاتریکس، سوفیان ساتو، مروان مکتو و ویکتور براتوویک به ایفای نقش می‌پردازند.

عوامل تولید فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، صدابردار: عباس رستگارپور، طراح گریم: علی عابدینی، طراح صحنه و لباس: ملک‌جهان خزاعی، دکور: فیلیپ موران، مدیر تولید: کریستوفر ماسون، تهیه‌کننده: محمدرضا تختکشیان، محصول مشترک شرکت فرون‌تیر فرانسه، موسسه فرهنگی هنری سیمای مهر هستی و آفتاب‌نگاران و روابط عمومی: افسانه فراهانی.

چند روز پیش یکی از رسانه‌ها از حل مشکل مالی فیلم سینمایی "هفت و پنج دقیقه" و از سرگیری مراحل فنی آن خبر داده بود.