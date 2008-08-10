مشارکت شهروندان مهمترین عامل در مدیریت بحران‌ برف است

به گزارش خبرگزاری مهر ، پروفسور علی عسگری در سمینار مدیریت بحران برف در کلانشهرها با بیان این مطلب گفت: زمانیکه در شهرها وضعیت بحرانی اعلام میشود قوانین، مقررات و فرهنگی بر شهر حاکم است که با شرایط عادی بسیار متفاوت است که مردم باید اطلاع کافی از این وضعیت را داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه اگر وضعیت بحرانی به عنوان یک فرهنگ شناخته شود همه مردم تکلیف خود را در آن شرایط بهتر میدانند، تصریح کرد: شهری که میخواهد مقابله درستی با بحران داشته باشد باید این فرهنگ را در بین شهروندان، مسوولان و حتی افرادی که از خارج وارد شهر میشوند اشاعه دهد.
پروفسور عسگری افزود: آموزش عمومی در زمینه بحرانهای برف معمولا به دو طریق آموزش قبل از شروع بارندگی و اطلاعرسانی دقیق و منظم هنگام بحرانهای برف صورت میگیرد که این آموزشها از طریق سایتهای اینترنتی، چاپ و پخش بروشورها و پوسترها، خبرنامهها و گزارشات خبری و پیامهای رادیویی و تلوزیونی به مردم ارائه میشود.
وی اضافه کرد: مدیریت بحران برف یکی از انواع بحرانها است که پیچیدگی زیادی نیز ندارد چون مانند سیل یا زلزله تلفات جانی در بر ندارد، تنها اختلال در شریانهای شهر ایجاد میکند که با برنامهریزی صحیح قابل حل است.
وی سازماندهی سیستمهای مدیریت بحران را عامل مهم دیگری در بحرانهای برف دانست و تصریح کرد: متناسب با نوع شهرها باید اهداف مشخصی تهیه شود تا با اجرای برنامههای هدفمند امکان به حداقل رسیدن خسارتهای مالی و جانی فراهم شود.
استاد گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک کانادا مهمترین تاسیسات و امکانات مورد نیاز برای تحقق اهداف پیمایش دایمی را شرایط راهها و معابر، ذخیره کافی نمک و مواد ضد یخ، سنجنده های مخصوص اندازهگیری برف و یخ و سیستم پیشبینی آب و هوا نام برد و گفت: با به کارگیری امکانات و تاسیسات و داشتن برنامه از پیش تعیین شده و هماهنگی بین ارگانها به راحتی میتوان با بحران برف مقابله کرد.
وی همچنین ضررهای زیست محیطی استفاده از نمک و شن و مواد ضد یخ در طبیعت را غیر قابل انکار دانست و اضافه کرد: مطالعات بسیاری در این زمینه در کانادا انجام شده است ولی تا به امروز محققان به نتیجهای نرسیدهاند و از همان روشهای پیشین برای برفزدایی استفاده میشود.
پروفسور عسگری ادامه داد: در کشور کانادا و در شهرهایی که قابلیت کشاورزی دارند میزان استفاده از نمک کاهش مییابد تا ضرر کمتری به زمینهای کشاورزی وارد کند، ولی در دیگر شهرها علیرغم بروز مشکلات زیست محیطی هنوز از نمک استفاده میشود.
استاد گروه مدیریت بحران دانشگاه یورک کانادا در پایان خاطرنشان کرد: با برنامهریزی و مدیریت صحیح و یکپارچه میتوان به نوعی با بحران برف مقابله کرد که بدون بروز مشکل فرصتهای تکرار نشدنی و زیبایی برای انجام تفریحات سالم، مسابقات و فستیوالها ایجاد شود.
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