قیمت سیمان در چهار محال و بختیاری 50 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در شهرکرد، استاندار چهارمحال و بختیاری، ظهر امروز در جلسه تنظیم بازار استان ظرفیت تولید کارخانه سیمان شهر کرد را یک میلیون تن در سال اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیئت دولت در دور دوم سفر خود مقرر شد نیاز استان به سیمان از این کارخانه تامین و افزایش تولید آن به استانهای دیگر صادر شود.

رجبعلی صادقی، نیاز مصرفی استان را بیش از 600 هزار تن در سال عنوان کرد و بیان داشت: این در حالی است که سهمیه اختصاص یافته از این کارخانه به استان 43 هزار تن در ماه رسیده است.

وی بیان داشت: کمبود سیمان عامل اساسی ایجاد بازار سیاه و توقف طرحهای عمرانی بوده که با افزایش تولید سیمان شهرکرد هیچ طرحی در چهارمحال و بختیاری به بهانه کمبود سیمان متوقف نمی شود و سیمان به سهولت در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.

صادقی نظارت بر ورود و خروج سیمان از استان را ضروری دانست و از پلیس راه و بازرسین سازمان بازرگانی خواست: در نقاط مرزی استان از خروج بدون مجوز سیمان جلوگیری نمایند.

وی از کلیه دستگاههای اجرایی، پیمانکاران و عاملین فروش سیمان خواست سیمان مورد نیاز خود را توسط کارخانه سیمان شهرکرد تأمین نمایند.